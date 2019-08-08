Благотворители восстановили сгоревшую квартиру мальчика-сироты из Орла
Благотворители восстановили сгоревшую квартиру мальчика-сироты из Орла. Теперь у 14-летнего Саши Саблина начинается новая жизнь – сегодня ему вручили ключи от обновленного жилья.
После того, как мальчик четыре года назад потерял маму, а затем и единственное жилье после страшного пожара, Саша чуть не попал в детский дом. Тогда к себе его забрала и взяла под опеку знакомая семьи - Марта Рябова.
Так выглядила квартира после пожара. Фото: пресс-служба ПАО "Орелстой"
Квартира до лета этого года стояла абсолютно пустая, заваленная обгоревшей грудой мебели и мусора. Восстановить жилье для подрастающего парня в одиночку у женщины не хватило сил.
Сначала она обратилась к волонтерам, которые помогли вывезти мусор, подарили новый диван и телевизор. Затем к помощи Саше и Марте подключились сотрудники «Орелстроя».
Дмитрий Сучков передал ключи от восстановленной квартирыФото: Наталья Меркулова
Всего за два месяца они буквально заново отстроили квартиру и восстановили коммуникации.
- Ответственность, которую несет перед орловцами «Орелстрой» выражается не только в создании комфортных микрорайонов, но и в постоянной помощи тем, в чьи двери постучалась беда. Люди – это самое ценное для нас, - рассказал «КП» Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор компании.
Теперь Саша привыкает к новому домуФото: Наталья Меркулова
Саше и его опекуну еще предстоит погасить долги по коммунальным услугам – около 50 тысяч рублей. А пока они благодарят всех, кто не оставил их в беде.
ИСТОЧНИК KP.RU