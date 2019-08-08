СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-08T13:13:49+03:00

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Благотворители восстановили сгоревшую квартиру мальчика-сироты из Орла. Теперь у 14-летнего Саши Саблина начинается новая жизнь – сегодня ему вручили ключи от обновленного жилья.

После того, как мальчик четыре года назад потерял маму, а затем и единственное жилье после страшного пожара, Саша чуть не попал в детский дом. Тогда к себе его забрала и взяла под опеку знакомая семьи - Марта Рябова.

Так выглядила квартира после пожара. Фото: пресс-служба ПАО "Орелстой"

Квартира до лета этого года стояла абсолютно пустая, заваленная обгоревшей грудой мебели и мусора. Восстановить жилье для подрастающего парня в одиночку у женщины не хватило сил.

Сначала она обратилась к волонтерам, которые помогли вывезти мусор, подарили новый диван и телевизор. Затем к помощи Саше и Марте подключились сотрудники «Орелстроя».

Дмитрий Сучков передал ключи от восстановленной квартирыФото: Наталья Меркулова

Всего за два месяца они буквально заново отстроили квартиру и восстановили коммуникации.

- Ответственность, которую несет перед орловцами «Орелстрой» выражается не только в создании комфортных микрорайонов, но и в постоянной помощи тем, в чьи двери постучалась беда. Люди – это самое ценное для нас, - рассказал «КП» Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор компании.

Теперь Саша привыкает к новому домуФото: Наталья Меркулова

Саше и его опекуну еще предстоит погасить долги по коммунальным услугам – около 50 тысяч рублей. А пока они благодарят всех, кто не оставил их в беде.

ИСТОЧНИК KP.RU