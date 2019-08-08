Орловская область возьмет кредит в 4,6 миллиарда рублей
Средства пойду на снижение расходов по обслуживаю госдолга региона
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Орловская область возьмет кредит более чем в четыре с половиной миллиарда рублей. Эти средства пойдут на снижение расходов по обслуживанию государственного долга региона.
Как сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области, документ о привлечении средств кредитных организаций в размере 4608,5 млн рублей под процентную ставку не более 8,25% уже подписан. Средства пойдут на рефинансирование имеющегося долга, при этом сам он не увеличится.
По информации регионального Департамента финансов, сейчас ключевая ставка Банка России снижена и установлена на уровне 7,25 % годовых.
ИСТОЧНИК KP.RU