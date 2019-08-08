Физкульт-привет: в Орле отпразднуют День физкультурника

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-08T10:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле отпразднуют День физкультурника. Жителей города ждут выступления творческих коллективов, веселые аниматоры, конкурсы и эстафеты.

Праздник «Физкульт-привет» пройдет на летней площадке «ГРИНН Air» уже в эту субботу.

- Заряд бодрости и хорошего настроения для всех обеспечены! – обещают организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

10 августа в 14.00

ТК «ГРИНН» на Кромском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU