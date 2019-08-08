2019-08-08T10:46:34+03:00
Спорт

Физкульт-привет: в Орле отпразднуют День физкультурника

Жителей города ждут аниматоры, конкурсы и эстафеты
Наталья Меркулова
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Афиша организаторовАфиша организаторов
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В Орле отпразднуют День физкультурника. Жителей города ждут выступления творческих коллективов, веселые аниматоры, конкурсы и эстафеты.

Праздник «Физкульт-привет» пройдет на летней площадке «ГРИНН Air» уже в эту субботу.

- Заряд бодрости и хорошего настроения для всех обеспечены! – обещают организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

10 августа в 14.00

ТК «ГРИНН» на Кромском шоссе

ИСТОЧНИК KP.RU

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