В Орловской области пропал 21-летний парень
Он вышел из дома и не вернулся
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В Орловской области пропал 21-летний парень. Он вышел из своего дома в городе Мценск во вторник 6 августа и не вернулся.
Родные до сих пор не могут его найти и просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении сообщить в Дежурную часть «Поиск пропавших детей-Орел» по номеру: 8 (4862) 22-23-01
Среди пример молодого человека – короткостриженные светлые волосы, худощавое телосложение. Одет в темные джинсы, синие кроссовки, футболку с надписью «Сирия» и серо-черную кофту.
ИСТОЧНИК KP.RU