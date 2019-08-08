2019-08-08T09:45:23+03:00
Происшествия

Орловчанка лишилась велосипеда, оставив его в подъезде

Велосипед не был закреплен противоугонным тросом
Наталья Меркулова
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Орловчанка лишилась велосипеда, оставив его в подъездеОрловчанка лишилась велосипеда, оставив его в подъездеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловчанка лишилась велосипеда, оставив его в подъезде на ночь. Проснувшись утром, она уже не нашла свой двухколесный транспорт на месте.

Случай произошел в деревне Чермошное Троснянского района. Женщина призналась, что велосипед не был закреплен противоугонным тросом. В результате он стал легкой мишенью для воров.

Сейчас сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы раскрыть кражу и вернуть орловчанке ее двухколесного друга.

- Чтобы избежать угона не стоит оставлять велосипед около дома или в подъезде на ночь. Если нужно ставить его ненадолго, обязательно используйте надежный велосипедный замок U-образного или цепного типа, - рекомендует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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