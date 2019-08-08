2019-08-08T09:46:30+03:00
Общество

В Орле владельцев магазинов обязали следить за чистотой территорий

Глава города проверил, как эти предписания выполняются в Железнодорожном и Советском районах
Наталья Меркулова
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В Орле владельцев магазинов обязали следить за чистотой территорийВ Орле владельцев магазинов обязали следить за чистотой территорийФото: Наталья Меркулова
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7 августа во время объезда города глава администрации Орла Александр Муромский проверил как собственники хозсубъектов в Железнодорожном и Советском районах соблюдают Правила благоустройства областного центра.

Напомним, 23 июля вступили в силу изменения в законе Орловской области, накладывающем на собственников обязанность по приведению в порядок прилегающей территории. Если раньше за нарушение закона они могли получить только предупреждение, то теперь сразу штраф.

Глава города возмутился граффити в центре Орла Фото: Наталья Меркулова

Глава города возмутился граффити в центре ОрлаФото: Наталья Меркулова

Одной из самой острой проблем остается оформление рекламных конструкций. Не все собственники согласуют их с управлением градостроительства. В результате – вычурное разноцветье.

- Такие незаконно установленные конструкции будут демонтированы. Сложность в том, что многие собственники находятся за пределами Орла и даже России, - пояснила «КП» Галина Коновалова, начальник отдела АТК в Железнодорожном районе.

Во время объезда Александр Муромский обратил внимание на исписанные граффити стены зданий и попросил как можно скорее устранить нарушения.

Скоро эта территория будет благоустроена Фото: Наталья Меркулова

Скоро эта территория будет благоустроенаФото: Наталья Меркулова

Досталось и арендаторам конструкции коммерческого назначения РА «Аршин Аутдор» на ул. 60-летия Октября. Трава на их участке не окашивается, фасады разрисованы, оставляет желать лучшего и состояние тротуаров.

В ходе рабочей поездки стало известно, что разработка документации по благоустройству территории улицы уже завершена и в скором времени ее ждет ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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