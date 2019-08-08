2019-08-08T08:00:18+03:00
Спорт

Международный слет дельтапланеристов прошел в Орловской области

Спортсмены из России, Финляндии, Канады и Беларуси поднялись в небо над Мценском
Наталья Меркулова
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Международный слет дельтапланеристов прошел в Орловской области. Фото: сайт Администрации Мценского районаМеждународный слет дельтапланеристов прошел в Орловской области. Фото: сайт Администрации Мценского района
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Международный слет дельтапланеристов прошел в Орловской области. Спортсмены из России, Абхазии, Финляндии, Канады и Беларуси поднялись в небо над Мценском. Ставшая традицией встреча владельцев дельталетов проводится в Мценском районе в третий раз.

Международный слет «МикроДельтос-2019» стартовал 2 августа в деревне Сомово-2. В нем приняли участие около 300 человек и 36 летательных аппаратов.

По итогам двухдневной программы соревнований был дан салют из 250 залпов. В завершении гостей ждало световое шоу.

- В следующем году мероприятия будут еще масштабнее, а место встречи любителей дельталетов останется прежним — на живописных просторах Мценского района, - рассказал «КП» Сергей Алексеев, председатель Федерации спорта Сверхлегкой Авиации Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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