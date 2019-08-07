2019-08-07T17:38:32+03:00
Общество

В Орле приведут в порядок остановки транспорта

С них сотрут граффити и снимут объявления
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле приведут в порядок остановки общественного транспорта. Речь идет о тех павильонах, которые разрисованы граффити или расклеены объявление.

Речь о том, чтобы привести остановочные павильоны в надлежащий вид, велась на рабочей планерке в городской администрации. Проследить за внешним видом остановок глава города Александр Муромский поручил и.о. начальника УКХ Дмитрию Фролову.

Особое внимание коммунальщики должны уделить павильонам в Северном районе, Наугорском шоссе, Трансмаше – на них жаловались орловцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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