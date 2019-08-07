Два человека в Орловской области заразились боррелиозом

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-07T16:15:29+03:00

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В Орловской области зафиксировано два случая заболевания боррелиозом. Эта опасная болезнь передается с укусом клещей.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в общей сложности в медучреждения региона обратилось больше тысячи восьмиста человек, пострадавших от укуса клещей. При этом кровососущие в 650 случаях своей целью выбрали детей.

Что касается инфицированных насекомых, то 18,4 % насекомых снятых с людей были заражены боррелиями. При исследовании клещей, пойманных в естественной среде, выяснилось, что есть и насекомые зараженные гранулоцитарным анаплазмозом человека. Правда таких мало, всего 0,5%.

Если к вам присосался клещ, то лучше отнести снятое с себя насекомое на анализ в лабораторию и обратиться к врачу.

Адрес: г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон - 8(486) 2 77-09-36 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области" ).

ИСТОЧНИК KP.RU