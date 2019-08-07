2019-08-07T16:15:29+03:00
Общество

Два человека в Орловской области заразились боррелиозом

Эта опасная болезнь передается с укусом клещей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Орловской области зафиксировано два случая заболевания боррелиозом. Эта опасная болезнь передается с укусом клещей.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в общей сложности в медучреждения региона обратилось больше тысячи восьмиста человек, пострадавших от укуса клещей. При этом кровососущие в 650 случаях своей целью выбрали детей.

Что касается инфицированных насекомых, то 18,4 % насекомых снятых с людей были заражены боррелиями. При исследовании клещей, пойманных в естественной среде, выяснилось, что есть и насекомые зараженные гранулоцитарным анаплазмозом человека. Правда таких мало, всего 0,5%.

Если к вам присосался клещ, то лучше отнести снятое с себя насекомое на анализ в лабораторию и обратиться к врачу.

Адрес: г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон - 8(486) 2 77-09-36 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области" ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле приведут в порядок остановки транспорта
В Орле суд не отстранил Дениса Блохина от работы на время следствия
Орловчанка доверила соседу покупку продуктов, а тот приобрел смартфон
В Орле 2 парка и 2 сквера обещают привести в порядок до конца лета
Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Орловщину
Общественники предложили создать в Орле социальный кластер для помощи инвалидам
Орловец незаконно получал «чернобыльские»
Общественники обратили внимание чиновников на аварийный мост в орловской деревне
Подрядчик отказался убирать орловские кладбища
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам
Инклюзивный пляж на два дня оборудуют в Орле
Орловцев приглашают на экскурсию к морским границам
Полтора миллиона отсудила орловчанка у завода-изготовителя после покупки иномарки
В Мценске очевидцы сдали полицейским воришек, пробравшихся в частный дом
Орловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексов на общую сумму 74 миллиона рублей
В рейтинге влияния губернаторов Андрей Клычков потерял несколько позиций
В Орле у кошек и собак обнаружили опасные грибки
Подруга украла у орловчанки банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах
Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего орловцам на Дне города
Орловский академический театр ищет таланты
Орловские футболисты сразятся с «Атомом»
Орловцы смогут узнать, как изменилась русская военная форма за 800 лет
53 двора в Орле получили одобрительную оценку приемочной комиссии
Создание ОЭЗ в Орловской области одобрил Минфин
В Орловской области нашли нарушения на животноводческой ферме
Орловская строительная компания признана одной из лучших в России