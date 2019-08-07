2019-08-07T16:01:24+03:00
Происшествия

Орловчанка доверила соседу покупку продуктов, а тот приобрел смартфон

Радость от приобретения нового гаджета для мужчины оказалась недолгой: возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Жительница Орла едва не осталась без сбережений, доверив покупку продуктов своему соседу. Все дело в том, что мужчина решил не мелочиться и приобрести себе смартфон, расплатившись чужой банковской картой.

Инцидент произошел следующим образом. Женщина дала своему 35-летнему знакомому платежное средство, чтоб тот отоварился в продуктовом магазине. Однако орловец завернул в точку продажи телефонов и выбрал себе смартфон за 7 тысяч рублей, благополучно расплатившись вверенной картой. Вот только мужчина не учел, что у ее владелицы подключены оповещения. Орловчанке пришло смс-ка о списании вышеуказанной суммы.

- Соседа потерпевшей оперативники задержали по горячим следам.

В отношении данного гражданина сотрудники следственного отдела УМВД России по городу Орлу возбудили уголовное дело, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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