Орловчанка доверила соседу покупку продуктов, а тот приобрел смартфон
Жительница Орла едва не осталась без сбережений, доверив покупку продуктов своему соседу. Все дело в том, что мужчина решил не мелочиться и приобрести себе смартфон, расплатившись чужой банковской картой.
Инцидент произошел следующим образом. Женщина дала своему 35-летнему знакомому платежное средство, чтоб тот отоварился в продуктовом магазине. Однако орловец завернул в точку продажи телефонов и выбрал себе смартфон за 7 тысяч рублей, благополучно расплатившись вверенной картой. Вот только мужчина не учел, что у ее владелицы подключены оповещения. Орловчанке пришло смс-ка о списании вышеуказанной суммы.
- Соседа потерпевшей оперативники задержали по горячим следам.
В отношении данного гражданина сотрудники следственного отдела УМВД России по городу Орлу возбудили уголовное дело, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас орловец находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU