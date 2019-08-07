2019-08-07T14:57:43+03:00
Общество

В Орле 2 парка и 2 сквера обещают привести в порядок до конца лета

Сейчас ремонт идет на шести общественных территориях
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле к первому сентября обещают привести в порядок два парка и два сквера. Сейчас ремонт идет на шести общественных территориях и по планам к концу лета на четырех из них завершится.

Речь идет о парке Ботаника, бульваре Победы, сквере Гуртьева и сквере 5-1 Орловской стрелковой дивизии. О том, как продвигается работа по благоустройству, рассказал замглавы администрации Олег Минкин на рабочем совещании в мэрии. Было отмечено, что срок исполнения контрактов по ремонту указанных мест отдыха горожан - до 1 сентября.

- Опасений по срыву сроков на сегодняшний день нет, - отметил Олег Минкин.

Также продвигается ремонт в Детском парке и на площади Содружества.

«КП» следит за ходом благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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