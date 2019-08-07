В Орле 2 парка и 2 сквера обещают привести в порядок до конца лета
В Орле к первому сентября обещают привести в порядок два парка и два сквера. Сейчас ремонт идет на шести общественных территориях и по планам к концу лета на четырех из них завершится.
Речь идет о парке Ботаника, бульваре Победы, сквере Гуртьева и сквере 5-1 Орловской стрелковой дивизии. О том, как продвигается работа по благоустройству, рассказал замглавы администрации Олег Минкин на рабочем совещании в мэрии. Было отмечено, что срок исполнения контрактов по ремонту указанных мест отдыха горожан - до 1 сентября.
- Опасений по срыву сроков на сегодняшний день нет, - отметил Олег Минкин.
Также продвигается ремонт в Детском парке и на площади Содружества.
«КП» следит за ходом благоустройства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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