СЕГОДНЯ 14:44 2019-08-07T14:44:57+03:00

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Грозы и шквалистый ветер надвигаются на Орловщину. В ближайшие сутки в регионе будет царить непогода.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в области ожидается переменная облачность, небольшие, а местами умеренные дожди, в некоторых районах пройдут грозы. При этом холодно не будет: в ночное время столбики термометров покажут +13…+18 градусов, днем доберутся до отметки в +24…+29. Скорость ветра при этом составит 5-10 м/с, ночью и 8-13 м/с днем. Дуть он будет с юго-запада, при этом порывы достигнут 14-19 м/с.

В региональном МЧС орловцам напоминают о том, что стоит проявить бдительность в непогоду и соблюдать правила безопасности.

- Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям, - напоминают в ведомстве жителям региона.

ИСТОЧНИК KP.RU