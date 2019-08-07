Общественники предложили создать в Орле социальный кластер для помощи инвалидам
На встрече с губернатором Андреем Клычковым общественники предложили создать в Орле социальный кластер для помощи инвалидам. На сегодняшний момент в регионе живет 64 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.
Представители Орловского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), подчеркнули, что такой кластер уже успешно действует в Ливнах.
- Данная схема даст возможность привлекать к решению проблем детей-инвалидов инвестиции и спонсорские средства регионального и всероссийского уровня, - рассказала «КП» Светлана Черенкова, председатель регионального отделения ВОРДИ Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU