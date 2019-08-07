СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-07T12:48:16+03:00

На сегодняшний момент в регионе живет 64 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья

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На встрече с губернатором Андреем Клычковым общественники предложили создать в Орле социальный кластер для помощи инвалидам. На сегодняшний момент в регионе живет 64 тысячи человек с ограниченными возможностями здоровья.

Представители Орловского регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ), подчеркнули, что такой кластер уже успешно действует в Ливнах.

- Данная схема даст возможность привлекать к решению проблем детей-инвалидов инвестиции и спонсорские средства регионального и всероссийского уровня, - рассказала «КП» Светлана Черенкова, председатель регионального отделения ВОРДИ Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU