2019-08-07T12:29:28+03:00
Общество

Орловец незаконно получал «чернобыльские»

Неактуальная прописка стала причиной для возбуждения уголовного дела
Наталья Меркулова
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Орловец незаконно получал «Чернобыльские»Орловец незаконно получал «Чернобыльские»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловец незаконно получал «Чернобыльские». Прописка на территории с льготными выплатами стала причиной для возбуждения уголовного дела.

Мужчина был зарегистрирован в деревне Гнилуша Глазуновского района и получал льготы. Но переехав в другое место, не поставил в известность Управление пенсионного фонда Российской Федерации и продолжил пользоваться ежемесячными выплатами.

- По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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