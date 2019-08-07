Орловец незаконно получал «чернобыльские»
Неактуальная прописка стала причиной для возбуждения уголовного дела
Орловец незаконно получал «Чернобыльские»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловец незаконно получал «Чернобыльские». Прописка на территории с льготными выплатами стала причиной для возбуждения уголовного дела.
Мужчина был зарегистрирован в деревне Гнилуша Глазуновского района и получал льготы. Но переехав в другое место, не поставил в известность Управление пенсионного фонда Российской Федерации и продолжил пользоваться ежемесячными выплатами.
- По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время проводятся следственные действия, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU