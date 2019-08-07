2019-08-07T11:52:01+03:00
Общество

Общественники обратили внимание чиновников на аварийный мост в орловской деревне

Начало учебного года уже скоро, а единственный короткий путь в школу чреват для детей серьезными травмами
Наталья Меркулова
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Общественники обратили внимание чиновников на аварийный мост . Фото: сайт ОНФОбщественники обратили внимание чиновников на аварийный мост . Фото: сайт ОНФ
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Общественники обратили внимание чиновников на аварийный мост в орловской деревне. Начало учебного года уже скоро, а единственный короткий путь в школу чреват для детей серьезными травмами.

Такая ситуация сложилась в села Нижнее Тагино Глазуновского района. Мост через Оку стоит здесь несколько десятилетий. Его построили из железобетонных плит на деревянных столбах, которые со временем начали разрушаться.

Два года назад на старые гниющие столбы уложили металлическую конструкцию, которая даже не зафиксирована. При этом боковые части моста огорожены только тонкими перилами.

- Жители нескольких десятков домов по улицам Кузнецовской и Сарафановской отрезаны от школы, магазинов и почты. Они вынуждены либо рисковать и переходить реку по аварийному мосту, либо идти в обход более четырех километров по разбитой дороге», – рассказал «КП» Владимир Лысов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

По словам местных жителей, они обращались к региональным и муниципальным властям, но помощь так и не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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