Подрядчик отказался убирать орловские кладбища

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-07T11:13:26+03:00

Пока не заключен новый контракт, три погоста в Орле остались без уборки

Изменить размер текста: A A

Орловский подрядчик отказался убирать городские кладбища. Пока не заключен новый контракт, три погоста в Орле остались без уборки.

За чистотой на Афанасьевском, Троицком и Крестительском кладбищах следила подрядная организация ООО «МРСК Орелстрой». Однако, как сообщил на рабочем совещании в минувший вторник заместитель главы администрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин, подрядчик уведомил УКХ о прекращении выполнения работ.

- Сложившаяся ситуация не должна влиять на чистоту кладбищ. Необходимо в кратчайшие сроки найти нового подрядчика, - заявил глава города Александр Муровский.

Уборка остальных территорий идет в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU