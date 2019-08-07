Подрядчик отказался убирать орловские кладбища
Орловский подрядчик отказался убирать городские кладбища. Пока не заключен новый контракт, три погоста в Орле остались без уборки.
За чистотой на Афанасьевском, Троицком и Крестительском кладбищах следила подрядная организация ООО «МРСК Орелстрой». Однако, как сообщил на рабочем совещании в минувший вторник заместитель главы администрации по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин, подрядчик уведомил УКХ о прекращении выполнения работ.
- Сложившаяся ситуация не должна влиять на чистоту кладбищ. Необходимо в кратчайшие сроки найти нового подрядчика, - заявил глава города Александр Муровский.
Уборка остальных территорий идет в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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