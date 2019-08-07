Инклюзивный пляж на два дня оборудуют в Орле

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-07T10:43:36+03:00

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В Орле появится пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья, правда всего на два дня. Его оборудуют по инициативе общественной организации инвалидов «Ковчег» из Калининграда.

Местом для инклюзивного пляжа станет городское озеро «Светлая Жизнь». Орел станет не первым городом, где он развернется: «Ковчег» представляет проект в разных уголках России.

- Инклюзивный пляж — это комплексно разработанный проект пляжа, доступного для людей с инвалидностью. Рекреационная зона учитывает особенности и специфику человека, является полноценной зоной отдыха у воды, - поясняют организаторы.

Так что на «Светлой Жизни» появятся парковочные места, дорога до самого пляжа, спец.оборудование, навесы и другое. Посетить пляж можно будет бесплатно 9 и 10 августа. Кстати, по прогнозу синоптиков, к этим дням воздух в Орле разогреется до августовской нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU