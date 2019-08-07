СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-07T10:45:23+03:00

Поплескаться в воде и увидеть самый красивый звездопад года можно уже в эти выходные

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Орловцев приглашают на экскурсию к морским границам региона. Поплескаться в воде и увидеть самый красивый звездопад года можно будет уже в эти выходные.

Мало кто знает, но воды бассейна Черного и Каспийского морей сходятся на Орловщине между Шаблыкинским и Сосковским районами. Здесь берут истоки две небольшие реки, которые затем через Днепр и Волгу впадают в голубые просторы российского Юга.

В точке наименьшего расстояния между бассейнами двух морей, планируется установка небольшого памятного знака.

- Между истоками рек Робка и Ицка всего три километра! То есть в течение получаса можно омыть ладони в водах, которые в будущем станут Каспием и Черным морем, - рассказали «КП» участники группы «Походная романтика».

Еще одним пунктом пешей экскурсии станет региональный природный памятник «Парку Киреевского».

Также организаторы похода обещают участникам самый красивый звездопад года, который пройдет, по прогнозам астрономов, с 9 по 13 августа.

КОГДА? ГДЕ?

10-11 августа

Сбор группы 10 августа на автовокзале Орла в 8.55

Возвращение назад 11 августа в 19.00

Подробная информация в группе.

ИСТОЧНИК KP.RU