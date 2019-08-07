2019-08-07T10:15:45+03:00
Общество

Полтора миллиона отсудила орловчанка у завода-изготовителя после покупки иномарки

Новенькая легковушка быстро стала ржаветь из-за производственного дефекта
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Женщина получила назад свои деньги, а также моральную компенсациюЖенщина получила назад свои деньги, а также моральную компенсациюФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области женщина отсудила у изготовителя более полутора миллионов рублей после покупки иномарки. Новенькая легковушка оказалась далеко не идеальной: немного поездила и стала ржаветь.

Дело рассматривалось в Северном районном суде г. Орла. Авто женщина купила в 2014-м году чуть больше чем за полмиллиона рублей, при этом гарантия на иномарку составила 60 месяцев (или 5 лет). Но уже через два года кузов стал покрываться коррозией: ржавчина появилась на крыше, багажнике, стойках. При этом автоледи все плановые техобслуживания проходила. Женщина попыталась вернуть деньги за автомобиль, который к этому моменту в цене подрос. Но производитель согласился вернуть стоимость двухлетней давности. Женщина подала в суд.

Орловчанка просила вернуть стоимость авто, возместить моральный ущерб, неустойку. Экспертиза показала, что машина действительно начала ржаветь из-за брака при производстве, так что по решению суда орловчанка вернула свои деньги и получила компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мценске очевидцы сдали полицейским воришек, пробравшихся в частный дом
Орловские больницы получили 6 передвижных медицинских комплексов на общую сумму 74 миллиона рублей
В рейтинге влияния губернаторов Андрей Клычков потерял несколько позиций
В Орле у кошек и собак обнаружили опасные грибки
Подруга украла у орловчанки банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах
Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего орловцам на Дне города
Орловский академический театр ищет таланты
Орловские футболисты сразятся с «Атомом»
Орловцы смогут узнать, как изменилась русская военная форма за 800 лет
53 двора в Орле получили одобрительную оценку приемочной комиссии
Создание ОЭЗ в Орловской области одобрил Минфин
В Орловской области нашли нарушения на животноводческой ферме
Орловская строительная компания признана одной из лучших в России