Полтора миллиона отсудила орловчанка у завода-изготовителя после покупки иномарки
В Орловской области женщина отсудила у изготовителя более полутора миллионов рублей после покупки иномарки. Новенькая легковушка оказалась далеко не идеальной: немного поездила и стала ржаветь.
Дело рассматривалось в Северном районном суде г. Орла. Авто женщина купила в 2014-м году чуть больше чем за полмиллиона рублей, при этом гарантия на иномарку составила 60 месяцев (или 5 лет). Но уже через два года кузов стал покрываться коррозией: ржавчина появилась на крыше, багажнике, стойках. При этом автоледи все плановые техобслуживания проходила. Женщина попыталась вернуть деньги за автомобиль, который к этому моменту в цене подрос. Но производитель согласился вернуть стоимость двухлетней давности. Женщина подала в суд.
Орловчанка просила вернуть стоимость авто, возместить моральный ущерб, неустойку. Экспертиза показала, что машина действительно начала ржаветь из-за брака при производстве, так что по решению суда орловчанка вернула свои деньги и получила компенсацию.
ИСТОЧНИК KP.RU