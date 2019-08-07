Полтора миллиона отсудила орловчанка у завода-изготовителя после покупки иномарки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-07T10:15:45+03:00

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В Орловской области женщина отсудила у изготовителя более полутора миллионов рублей после покупки иномарки. Новенькая легковушка оказалась далеко не идеальной: немного поездила и стала ржаветь.

Дело рассматривалось в Северном районном суде г. Орла. Авто женщина купила в 2014-м году чуть больше чем за полмиллиона рублей, при этом гарантия на иномарку составила 60 месяцев (или 5 лет). Но уже через два года кузов стал покрываться коррозией: ржавчина появилась на крыше, багажнике, стойках. При этом автоледи все плановые техобслуживания проходила. Женщина попыталась вернуть деньги за автомобиль, который к этому моменту в цене подрос. Но производитель согласился вернуть стоимость двухлетней давности. Женщина подала в суд.

Орловчанка просила вернуть стоимость авто, возместить моральный ущерб, неустойку. Экспертиза показала, что машина действительно начала ржаветь из-за брака при производстве, так что по решению суда орловчанка вернула свои деньги и получила компенсацию.

ИСТОЧНИК KP.RU