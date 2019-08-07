В Мценске очевидцы сдали полицейским воришек, пробравшихся в частный дом

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-07T09:53:10+03:00

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В городе Мценске Орловской области очевидцы помогли предотвратить кражу из частного дома местной жительницы. Воров, которые в нетрезвом состоянии пробрались в чужое жилище, сдали полицейским.

Когда в райотдел поступил звонок о возможной краже, сотрудники прибыли на место. Как оказалось, 54-летний и 48-летний мужчины выставили оконное стекло, залезли внутрь дома и пытались вынести еду и имущество. Теперь несостоявшимся ворам грозит наказание по всей строгости закона: за покушение на кражу полицейские завели на мужчин уголовное дело.

- В беседе с полицейскими мужчины признали свою причастность к противоправному деянию. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские проверяют причастность фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Мценского района, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU