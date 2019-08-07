В рейтинге влияния губернаторов Андрей Клычков потерял несколько позиций
Он занял 73-ю строчку списка из 85
В рейтинге влияния губернаторов Клычков потерял несколько позицийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:
В рейтинге влияния орловский губернаторов Андрей Клычков потерял несколько позиций. Он занял 73-ю строчку списка из 85. Еще месяц назад глава региона занимал 64 место в рейтинге.
Однако Клычков по-прежнему остается в группе губернаторов со средним влиянием, в которую также входят главы соседних Калужской и Брянских областей.
Рейтинг представило агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
ИСТОЧНИК KP.RU