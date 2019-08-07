2019-08-07T09:38:17+03:00
Политика

В рейтинге влияния губернаторов Андрей Клычков потерял несколько позиций

Он занял 73-ю строчку списка из 85
Наталья Меркулова
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В рейтинге влияния губернаторов Клычков потерял несколько позицийВ рейтинге влияния губернаторов Клычков потерял несколько позицийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В рейтинге влияния орловский губернаторов Андрей Клычков потерял несколько позиций. Он занял 73-ю строчку списка из 85. Еще месяц назад глава региона занимал 64 место в рейтинге.

Однако Клычков по-прежнему остается в группе губернаторов со средним влиянием, в которую также входят главы соседних Калужской и Брянских областей.

Рейтинг представило агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

ИСТОЧНИК KP.RU

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