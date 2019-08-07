2019-08-07T08:05:11+03:00
Дом. Семья

В Орле у кошек и собак обнаружили опасные грибки

Домашних питомцев ждет серьезное лечение
Наталья Меркулова
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В Орле у кошек и собак обнаружили опасные грибкиВ Орле у кошек и собак обнаружили опасные грибкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле у кошек и собак обнаружили опасные грибки. Домашних питомцев ждет серьезное лечение.

С 29 июля по 2 августа отдел бактериологии Орловской центральной научно-медицинской ветеринарной лаборатории обнаружил у двух домашних собак и кошки патогенную микрофлору.

- Она представлена бактериями, грибами и простейшими. Зачастую животные заражаются ими через грязную воду, пищевые продукты и почву во время прогулок. Такая микрофлора, как правило, долгое время сохраняется во внешней среде и размножается, - поясняют специалисты.

Так как микроорганизмы могут вызвать серьезные заболевания животных, результаты исследований уже направлены ветеринарным специалистам. Домашним питомцам будет назначено лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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