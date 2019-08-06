СЕГОДНЯ 18:01 2019-08-06T18:01:19+03:00

О том, что с ее карты списаны деньги, девушка узнала только в банке

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Подруга украла у орловчанки банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах. О том, что с карты списаны деньги, девушка узнала только в банке, когда пришла восстановить пропажу. До этого она думала, что просто ее потеряла.

Оказалось, что банковскую карту у нее украла ее 26-летняя знакомая, приходившая к подруге в гости домой.

Установить виновницу пропажи удалось с помощью камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, где та покупала вещи за чужой счет. В итоге она потратила больше 12 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Девушка допрошена в качестве подозреваемой. На данный момент она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в Пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU