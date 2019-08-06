СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-06T17:28:57+03:00

С собой у дебошира был предмет, похожий на пневматический пистолет

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Росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшего орловцам на Дне города. С собой у дебошира был предмет, похожий на пневматический пистолет.

Инцидент произошел на улице Герцена, неподалеку от промышленных зданий завода. 32-летний мужчина вел себя агрессивно и угрожал прохожим применить оружие.

Находящиеся в это время на патрулировании росгвардейцы попытались успокоить дебошира, однако тот продолжил буянить и оказал правоохранителям сопротивление. Вскоре он был задержан, а предмет похожий на пистолет изъят.

- Со слов мужчины, опасения людей были необоснованны и приводить в исполнение свои угрозы он не хотел. Также стало известно, что ранее гражданин неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU