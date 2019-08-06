2019-08-06T16:58:53+03:00
Звезды

Орловский академический театр ищет таланты

Объявлен кастинг на место в театральной труппе
Наталья Меркулова
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Орловский академический театр ищет талантыОрловский академический театр ищет талантыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловский академический театр Тургенева ищет таланты. Объявлен кастинг на место в театральной труппе. Главное требование к будущим артистам – наличие творческих способностей и высшего образования.

На конкурсном отборе участникам нужно прочесть наизусть стихотворение, басню или монолог, показать пластическую импровизацию под музыку и этюд на заданную тему.

- Приглашение на кастинг осуществляется в индивидуальном порядке после рассмотрения заявки, состоящей из фотографии и резюме, отправленной на электронный адрес театра ogat.turgenev@yandex.ru , - рассказали «КП» в пресс-службе театра Тургенева.

Большим плюсом для конкурсантов будет наличие специальных навыков (вокальное пение, акробатика, хореография, владение музыкальным инструментом).

КОГДА? ГДЕ?

8 августа в 14.30

Малая сцена театра (пл. Ленина 2, вход со стороны гостиницы «Салют»)

ИСТОЧНИК KP.RU

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