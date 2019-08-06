Орловские футболисты сразятся с «Атомом»
Главный матч сезона состоится в Орле уже завтра
Орловские футболисты сразятся с «Атомом»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские футболисты сразятся с «Атомом» из Нововоронежа. Главный матч сезона состоится в Орле уже завтра, 7 августа.
Соревнования пройдут в рамках 1/2 финала Кубка СФФ «Центр».
- Приходите на стадион сами, приводите друзей, знакомых, поддерживайте нашу команду на протяжении 90, а если потребуется и 120 минут! Важен каждый человек на трибуне, - обращаются к орловцам фанаты футбольного клуба «Орел».
Напомним, в 1/4 финала ФК «Орел» разгромил «Тамбов-М» со счетом 9:0.
КОГДА? ГДЕ?
7 августа 18:00
Стадион имени Ленина
ИСТОЧНИК KP.RU