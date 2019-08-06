СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-06T16:29:42+03:00

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Орловские футболисты сразятся с «Атомом» из Нововоронежа. Главный матч сезона состоится в Орле уже завтра, 7 августа.

Соревнования пройдут в рамках 1/2 финала Кубка СФФ «Центр».

- Приходите на стадион сами, приводите друзей, знакомых, поддерживайте нашу команду на протяжении 90, а если потребуется и 120 минут! Важен каждый человек на трибуне, - обращаются к орловцам фанаты футбольного клуба «Орел».

Напомним, в 1/4 финала ФК «Орел» разгромил «Тамбов-М» со счетом 9:0.

КОГДА? ГДЕ?

7 августа 18:00

Стадион имени Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU