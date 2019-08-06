СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-06T16:04:36+03:00

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Орловцы смогут узнать, как изменилась русская военная форма за 800 лет. Выставка униформы разных эпох открылась в Краеведческом музее. Теперь каждый желающий сможет увидеть, как выглядели воины времен Александра Невского, в чем они сражались полях сражений Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

На выставке представлены не только образцы униформы, но и элементы снаряжения и макеты вооружения вооруженных сил России.

Все экспонаты выставки предоставил музею руководитель Орловского военно-патриотического клуба «Орел» Андрей Должинский.

- Военная униформа во все времена была и есть не просто символом отличия, но и военной доблести. Ее носили с гордостью и честью. Поэтому я считаю важным, чтобы каждый из нас, особенно подрастающее поколение, хотя бы зрительно имело представление, как выглядел русский офицер и солдат разных эпох, - рассказал «КП» Андрей Должинский.

КОГДА? ГДЕ?

Со 2 августа до середины октября

Ул. Гостиная, 2 (третий этаж)

ИСТОЧНИК KP.RU