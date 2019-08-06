2019-08-06T15:30:19+03:00
Общество

53 двора в Орле получили одобрительную оценку Приемочной комиссии

Всего до конца года ремонт ждет 69 дворовых территорий
Наталья Меркулова
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Всего до конца года ремонт ждет 69 дворовых территорийВсего до конца года ремонт ждет 69 дворовых территорийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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53 двора в Орле получили одобрительную оценку Приемочной комиссии. Всего до конца года ремонт ждет 69 дворовых территорий.

Об этом на сегодняшнем рабочем совещании главы администрации Орла сообщил начальник управления капитального строительства Сергей Костиков.

На данный момент полностью заасфальтировано 56 дворов. Качество пробы асфальта на каждом из них одобрила лаборатория «Орелгосзаказчик».

На пяти дворовых территориях ремонтные работы еще ведутся и только готовятся к сдаче. Это переулок Матроса Силякова, 5, улицы Цветаева, 5а, и Комсомольская, 390, 400 и 406.

- В рамках программы «Формирование современной городской среды» отремонтируют 69 дворовых территорий: 63 из основного списка и 6 — из резервного. Речь идет о Московское шоссе, 170, ул. Рощинская, 11а, ул. Циолковского, 3, ул. Костомаровская, 1, ул. Комсомольская, 193 и ул. Маринченко, 23, - сообщил Сергей Костиков.

Торги по этим объектам состоятся 9 и 12 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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