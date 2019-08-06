2019-08-06T15:25:36+03:00
Экономика

Создание ОЭЗ в Орловской области одобрил Минфин

Особую экономическую зону создадут в Мценском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиФото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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Министерство финансов России одобрило создание особой экономической зоны производственного типа в Орловской области. ОЭЗ появится в Мценском районе.

Проект был согласован Минфином накануне, 5 августа. Ожидания у властей региона от создания ОЭЗ – привлечение крупных инвесторов на орловский рынок.

Теперь проект рассмотрит Правительство РФ, куда он уже направлен.

- Правительство Орловской области обязуется в период до 2023 года осуществить строительство инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе облправительства.

Особая экономическая зона подразумевает под собой особый юридический статус, который чащ всего выражается в льготных налоговых условиях для предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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