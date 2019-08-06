2019-08-06T15:08:13+03:00
Общество

В Орловской области нашли нарушения на животноводческой ферме

Голуби и навоз поставили под сомнение безопасность молока из Болховского района
Наталья Меркулова
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В Орловской области нашли нарушения на животноводческой фермеВ Орловской области нашли нарушения на животноводческой фермеФото: Архив "КП"
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В Орловской области нашли нарушения на животноводческой ферме. Голуби и навоз в доильных залах поставили под сомнение безопасность молока из Болховского района.

Внеплановая выездная проверка, организованная Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям прошла на предприятие в июне. В результате на нем обнаружили нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». Вопросы вызвали и ведение документации, и чистота на ферме.

Производитель не проводил исследования сырого молока по показателям идентификации, а в товаросопроводительной документации указал не всю необходимую информацию.

- В доильных залах находились голуби и воробьи, в некоторых местах отсутствовала кафельная плитка, а при входе стены были испачканы навозом, что то поставило под сомнение качество уборки и дезинфекции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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