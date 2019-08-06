СЕГОДНЯ 15:00 2019-08-06T15:01:02+03:00

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Орловская строительная компания признана одной из лучших в России. Строителей наградили дипломом в преддверии профессионального праздника.

Дипломы «Элита строительного комплекса России», а также за многолетний плодотворный труд получило ПАО «Орелстрой». Награждение состоялось в здании облправительства, в ходе рабочей встречи губернатора, руководства Союза Строителей России и «Орелстроя».

- Компания активно работает не только в строительной сфере, но и социальной, - отметил глава региона Андрей Клычков. - В этом году совместно с компанией мы выполняем обещание перед жителями области, которые занимаются различными видами спорта, в том числе скейтбордингом: для них появится новая современная площадка.

Губернатор отметил, что сотрудничество планируется продолжать и развивать.

ИСТОЧНИК KP.RU