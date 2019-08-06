2019-08-06T14:13:21+03:00
Общество

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно на более выгодных условиях
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Снижение составит 0,5 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

Также на 0,2 п.п. увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка и составит 0,5 п.п. (ранее — 0,3 п.п.). Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,6%.

- Мы надеемся, что благодаря значительному снижению ставок и персональному подбору ипотечной программы на «ДомКлик» каждый клиент сможет найти наиболее подходящее для себя решение квартирного вопроса, не откладывая покупку недвижимости до лучших времен, - рассказала Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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