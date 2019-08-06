2019-08-06T15:05:51+03:00
Недвижимость

Жители Орла с 12 августа на две недели останутся без горячей воды

В городе будут проводить гидравлические испытания и ремонтировать трубы
Ольга СУПОНЕВА
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Без горячей воды останутся абоненты Орловской ТЭЦБез горячей воды останутся абоненты Орловской ТЭЦФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жители Орла вновь на две недели останутся без воды. В областном центре начнутся испытания гидравлических сетей и ремонт труб: приступят к нему специалисты с 12 августа.

Плановые отключения коснутся жителей всех четырех районов города (Заводского – частично), горячая вода в дома которых поступает от Орловской ТЭЦ. Это уже второе отключение за лето, продлится оно до 26 числа.

- Повторные гидравлические испытания — обязательное мероприятие, которое помогает нам проверить качество выполненных ремонтов и реконструкций трубопроводов, — пояснил управляющий директор Орловского филиала «Квадры» Сергей Филатов.

Отметим, что на пору испытаний из-под земли могут забить фонтаны воды. Поэтому специалисты ТЭЦ настоятельно не рекомендуют горожанам оставлять автомобили вблизи тепломагистралей, не подходить к открытым тепловым камерам, траншеям. При обнаружении утечек из трубопроводов необходимо оперативно сообщить в диспетчерскую филиала по телефону: 55-29-74.

ИСТОЧНИК KP.RU

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