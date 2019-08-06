2019-08-06T13:19:23+03:00
Общество

Орловцы отметили День города

Осенняя погода не помешала горожанам «зажечь» на праздничном концерте [фото]
Наталья Меркулова
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Орловцы отметили День города с размахомОрловцы отметили День города с размахомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В минувший понедельник, 5 августа, орловцы отметили День города и 76-ую годовщину освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. По-настоящему осенняя погода не помешала горожанам «зажечь» на концерте группы «Братья Гримм» и насладиться праздничным фейерверком.

Череда торжественных мероприятий началась с традиционного возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы» на Бульваре Победы и водружения дубликата Знамени Победы на площади Мира. Жители города и почетные гости почтили память героев войны и тружеников тыла, после чего праздничное действо продолжилось на нескольких тематических площадках.

Различные тематические площадки привлекли внимание сотен орловцев Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Различные тематические площадки привлекли внимание сотен орловцевФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На центральной улице Ленина любителей классической музыки ждало выступление ведущих солистов Орловской филармонии. В Городском парке разместилась выставка народных мастеров, интерактивные развлекательные площадки, а также настоящий боксерский ринг, на котором орловские спортсмены вступили в схватку за титул самого сильного бойца.

Кульминацией праздника стал праздничный концерт на площади Ленина. Тысячи орловцев собрались здесь, чтобы увидеть выступление известной российской группы «Братья Гримм», спеть и станцевать под легендарные хиты.

Завершился праздник ярким праздничным фейерверком Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершился праздник ярким праздничным фейерверкомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Завершился праздник ярким праздничным фейерверком, озарившим небо над городом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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