СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-06T12:18:29+03:00

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В Орле увеличилось количество заболевших корью. Опасный вирус занесли в областную столицу с территории Московской области.

Об этом заявила на еженедельном рабочем совещание в Администрации Орла заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орловской области Ирина Фролова.

- За полгода было зарегистрировано пять случаев кори. В том числе один случай в семье христиан-баптистов, отказавшихся делать профилактические прививки себе и детям. Все случаи были завозные с территории Московской области, - сообщила Ирина Фролова.

За аналогичный период 2018 года в Орле был зарегистрирован всего один случай заболевания.

Увеличились случаи вспышки острой инфекции и в целом по региону. Напомним, в начале года корь обнаружили у 32-летнего жителя Ливен, вернувшегося домой из Москвы, где он работал вахтовым методом.

Самый массовый случай заболевания зафиксировали в Дмитровске. Там одновременно заболели 15 членов религиозной общины баптистов.

Специалисты напоминают, что начальные симптомы кори похожи на ОРВИ, но на второй-третий день появляется сыпь. Вирус передается воздушно-капельным путем и активен на зараженных поверхностях несколько часов.

Самым надежным средством профилактики эпидемиологи считают вакцинацию и мытье рук с мылом после прогулки в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU