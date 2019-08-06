2019-08-06T11:19:51+03:00
Происшествия

В Орле из-за пожара в квартире эвакуировали 22 человека

Полыхало жилье в переулке Цветочном
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле 22 человека эвакуировали из-за пожара. В Цветочном переулке полыхала квартира.

ЧП случилось вечером понедельника, 5 августа. В начале восьмого в пожарную службу поступило сообщение: полыхает квартира. Дом оказался сильно задымлен, 22 человека спасатели эвакуировали.

Как оказалось, очагом возгорания стала кухня одной из квартир. Комната обгорела, термические повреждения получили стены, потолок, мебель, смежная стена балкона повреждена огнем. Не обошлось без пострадавших.

- В результате пожара пострадала женщина 1980 года рождения, которая была доставлена в областную клиническую больницу. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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