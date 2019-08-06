Война и мир глазами детей: в Орле отметили годовщину освобождения от захватчиков

СЕГОДНЯ 10:50 2019-08-06T10:50:43+03:00

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5 августа Орел отметил 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь даты в городе прошла череда памятных событий, в числе их - концерт "Война и мир глазами детей".

Мероприятие состоялось в театре им. Тургенева. Собравшиеся почтили память сражавшихся и жертв среди мирного населения минутой молчания.

Творческие коллективы региона подготовили праздничный концерт «Война и мир глазами детей». В части «Мы помним все, что делалось тогда...» прозвучали песни военных лет, блок «А мир прекрасен и огромен!» наполнило современное искусство.

ЗНАЙ!

5 августа 1943 года советские воины-разведчики Иван Санько и Василий Образцов водрузили красное Знамя Победы над Орлом. В 2007 году указом президента России Владимира Путина Орлу вместе с Курском и Белгородом первыми в стране присвоили звание «Город воинской славы».

ИСТОЧНИК KP.RU