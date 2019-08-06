2019-08-06T10:38:30+03:00
Происшествия

Ливенца арестовали за хранение марихуаны

Мужчине грозит тюрьма
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Жителя города Ливны Орловской области арестовали за хранение марихуаны. У мужчины дома полицейские наши около 14 граммов растительного наркотика.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, обыск дома у 38-летнего мужчины проводили в рамках расследования уже заведенного на него другого уголовного дела. Растительное вещество изъяли, экспертиза подтвердила: марихуана.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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