Ливенца арестовали за хранение марихуаны

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-06T10:38:30+03:00

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Жителя города Ливны Орловской области арестовали за хранение марихуаны. У мужчины дома полицейские наши около 14 граммов растительного наркотика.

Как рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, обыск дома у 38-летнего мужчины проводили в рамках расследования уже заведенного на него другого уголовного дела. Растительное вещество изъяли, экспертиза подтвердила: марихуана.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста. Ведется следствие, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU