2019-08-06T09:46:10+03:00
Происшествия

Трагедией обернулось тройное ДТП на трассе под Орлом

Один человек погиб, шестеро пострадали, в их числе двое детей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Вечером 5 августа на трассе «Орел-Тамбов» случилось трагическое ДТП. Один человек погиб, шестеро пострадали, в их числе двое детей.

Авария случилась примерно в половине девятого вечера в Орловском районе. 41-летний водитель на «Деу Нексия» ехал со стороны Орла в направлении Тамбова. В районе 19-го километра он выехал на встречную полосу, а в этом момент здесь двигался «ВАЗ». Машины столкнулись, от удара их отбросило и произошло еще одно столкновение иномарки с другим «ВАЗом». Удар был такой силы, что автомобили смяло, словно консервные банки.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Как сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, женщина-пассажир «Нексии» 62-х лет скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков. Водитель покалечился, получил травмы и 18-летний водитель одноного из «ВАЗов». Его 15-летняя пассажир в больнице, малыш, которому нет еще и года также получил травмы – назначено амбулаторное лечение.

30-летнего водителя другого «ВАЗа» скорая увезла прямиком в реанимацию.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

Всего за прошедшие сутки зарегистрировано 7ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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