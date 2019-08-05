СЕГОДНЯ 16:46 2019-08-05T16:46:02+03:00

Ее построят по проекту архитектора, ставшего автором храма в Олимпийском парке в Сочи

Изменить размер текста: A A

В Орле возле мужского монастыря появится 27-метровая часовня великомученика и целителя Пантелеимона. Ее построят по проекту архитектора, ставшего автором храма в Олимпийском парке в Сочи.

26 июня митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил крест заложенной в 2017 году часовни.

- Проект разработан в Сочинской мастерской под руководством архитектора Федора Афуксениди. Одно из его известных творений — храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Олимпийском парке Сочи, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловской митрополии.

Часовня святого Пантелеимона поднимется над Орлом на 27 метров и сможет принять до двадцати прихожан одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU