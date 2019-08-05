2019-08-05T16:38:33+03:00
Происшествия

Баню и гараж тушили орловские пожарные

Перегрелась дымоходная труба
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Минувшим вечером орловским спасателям пришлось сражаться с пожаром, охватившим гараж и баню. ЧП случилось в Ливенском районе области.

Сигнал о возгорании на телефон службы спасения поступил около половины десятого. Оказалось, огонь разбушевался в поселке Совхозный Ливенского района.

- В результате пожара обуглились потолочные перекрытия и деревянная обрешетка кровли на площади десять квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – загорание горючих материалов перекрытия от перегрева дымоходной трубы, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в происшествии обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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