СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-05T15:35:10+03:00

Данила Ставцев и Андрей Никулин считают, что их главная награда спасенные жизни. Фото: Пресс-служба УМВД России по Орловской области

Изменить размер текста: A A

Орловские полицейские нашли трех заблудившихся в лесу женщин. Они пошли собирать грибы, но потеряли ориентир. На выручку перепугавшимся женщинам выехали сотрудники МЧС, егери Национального Парка «Орловское Полесье» и лейтенанты полиции Данила Ставцев и Андрей Никулин.

Они организовали розыск и уже через несколько часов смогли найти грибников. Обрадованные долгожданным спасением, женщины отказались от медицинской помощи. Их довезли до автомобиля, который они оставили рядом с деревней Казаковка.

Женщины благополучно отправились домой, а уже через несколько дней обратились со словами благодарности к своим спасителям через одно из региональных изданий.

- Главной наградой полицейские считают, что им удалось найти грибников живыми и невредимыми. Розыску заблудившихся для них привычное дело, ведь на их участке находится много лесов, куда многие приезжают грибами и ягодами. И, к сожалению, нередко теряют ориентиры. За лето таких случаев насчитывается не один десяток, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU