СЕГОДНЯ 14:11 2019-08-05T14:13:11+03:00

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Орловцы почтили память героев, освободивших город от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия стартовали на Бульваре Победы.

Начались они с возложения цветов к стеле «Орел – город воинской славы» и минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие губернатор области Андрей Клычков, руководитель КПРФ Геннадий Зюганов и представители военно-патриотических клубов города.

Каждый желающий смог прикоснуться к истории освобождения Орла. Фото: сайт Правительства Орловской области

Продолжили праздничные мероприятия мастер–классы для детей по изготовлению фронтовых писем и открыток, росписи бумажных солдатиков, а также интерактивные игры и викторины, посвященные Орлу и Великой Отечественной войне.

Каждый желающий смог прикоснуться к истории освобождения родного города на выставке поискового отряда «Дороги Войны» и фотовыставке военного фотокорреспондента Анатолия Морозова.

Геннадий Зюганов принял участие в праздничных мероприятиях в Орле. Фото: сайт Правительства Орловской области

Завершилась памятная церемония возложением цветов к бюстам Ивана Санько и Василия Образцова, водрузивших 76 лет над Орлом Знамя Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU