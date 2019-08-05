В Орле прошел турнир «Бои на воде»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-08-05T13:19:12+03:00

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В воскресенье, 4 августа, в Орле на озере Светлая жизнь прошел единственный в России турнир «Бои на воде». Опрокинуть соперника в воду оказалось не простой задачей.

Турнир приурочили сразу к трем датам - Дню города, 350-летию спуска первого военного корабля «Орел» и 250-летию начала 1-й Архипелагской экспедиции эскадры Орлова-Чесменского.

- На борту фрегата «Орел» впервые в истории России был поднят триколор и именно на нем совершил первое плавание отряд стрельцов Ивана Доможирова, считающийся предтечей морской пехоты. Поэтому «Бои на воде» знаковое для нас событие. Это единственный турнир в России, - рассказал «КП» Константин Грамматчиков, руководитель соревнований.

Не испугались вступить в рукопашную и девушкиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Соревноваться бойцам пришлось в экстремальных условиях - на понтоне со всех сторон окруженном холодной водой. Их главная задача была в рукопашном бою опрокинуть соперника в воду.

Соревноваться бойцам пришлось в экстремальных условияхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Состав участников оказался разновозрастным. Не испугались вступить в рукопашную и девушки. Однако самый зрелищный момент боев наступил, когда на понтоны вышли бывалые спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU