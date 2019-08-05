2019-08-05T12:55:17+03:00
Недвижимость

В среду орловцы на сутки останутся без воды

В числе «счастливчиков» жители Знаменки, Заводского и части Советского районов, а также микрорайона Болховского
Ольга СУПОНЕВА
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Стоит заранее запастись водойСтоит заранее запастись водойФото: Ольга СУПОНЕВА
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На этой неделе Орла и района придется заранее запастись водой. В среду, 7 августа, с 8 часов утра и на сутки водоснабжение отключат в жилищах жителей поселка Знаменка, Заводского района Орла, части Советского района, а также микрорайона Болховский деревни Жилина.

В Заводском районе отключение не коснется Лужков. В Советском районе без воды останутся жители Веселой Слободы, Наугорского шоссе, района больницы Семашко, улицы Ленина, Тургенева, Полесской, Лескова, частично Октябрьской, Салтыкова-Щедрина, Горького и прилегающих к ним улицы и переулков.

Как пояснили в «Водоканале», связаны временные неудобства будут с ремонтом на магистральном водоводе в Знаменке.

Воду обещают вернуть абонентам к 8.00 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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