2019-08-05T12:20:18+03:00
Общество

Орел погрузился в волшебный мир аниме

На центральной улице города прошел косплей-фестиваль «Hokori Tori»
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орел погрузился в волшебный мир анимеОрел погрузился в волшебный мир анимеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орел погрузился в волшебный мир японского аниме. В минувшее воскресенье, 4 августа, на улице Ленина прошел первый косплей-фестиваль «Hokori Tori», приуроченный к 20-летию косплея в России. Вместе с известными аниме-героями возле кинотеатра «Победа» гостей встречали Белые ходоки, Малефисента и Охотница за привидениями.

На несколько часов оживленная улица превратилась в большую фотозону. Перед зрителями в замысловатых костюмах продефилировали участники Орловского мультифандомного косплей-фестиваля и воспитанницы модельной студии «LUXE». Не прошли стороной яркое событие и орловские «Не Мстители».

Возле кинотеатра «Победа» гостей встречали Белые ходоки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Возле кинотеатра «Победа» гостей встречали Белые ходокиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый желающий мог сам стать супер-героем. Для самых смелых на фестивале работал бесплатный аква-грим и фотозона в стиле книги «Алиса в стране чудес».

Организаторы пообещали, что скоро орловцев ждет косплей-феерия с еще большим количеством известных героев комиксов и фильмов.

Организаторы обещают, что скоро пройдет еще один косплей-фестиваль Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Организаторы обещают, что скоро пройдет еще один косплей-фестивальФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- 17 августа в нашем городе стартует Межрегиональный косплей фестиваль. Наших гостей и участников ждет настоящая косплей-феерия: шоу, игры, ярмарка, лекции и крутые квесты, - рассказали «КП» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В среду орловцы на сутки останутся без воды
Орловского заключенного нашли в Белгородской области
Орловские казаки показали мастер-класс по рубке шашкой и верховой езде
Память жертв фашизма почтили в Орле
Семеро пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Сузуки» на трассе Орел-Тамбов
Спасское-лутовиново приглашает отпраздновать яблочный спас
В День города орловские музеи пускают гостей бесплатно
На трассе под Орлом «Ока» сбила велосипедиста
Геннадий Зюганов посетил Орловщину
Орел празднует 453-й день рождения
На день города в Орле будет холодно и дождливо
Детским лагерям Орловщины устроили проверку
Пресечь теракт: в Орле силовики провели учения на «Водоканале»
Под Орлом открыли памятник Советскому Солдату-Освободителю
Сбыт мефедрона пресекли полицейские в Орле
Орловские КВН-щики поборолись за «Голосящий КиВиН»
«Расплескалась синева»: голубые береты отметили День ВДВ в Орле
В Орле пройдет косплей-фестиваль «Герои аниме»
5 августа бульвар Победы в Орле превратится в интерактивную площадку
Безработный орловец обокрал дом пенсионера
В Орле стартует региональный этап конкурса рисунков «Красота Божьего мира»
В Орле пройдет конкурс среди молодых ученых
Россельхознадзор нашел на складе в Орле мясную продукцию с истекшим сроком годности