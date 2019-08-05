Орел погрузился в волшебный мир аниме

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-05T12:20:18+03:00

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Орел погрузился в волшебный мир японского аниме. В минувшее воскресенье, 4 августа, на улице Ленина прошел первый косплей-фестиваль «Hokori Tori», приуроченный к 20-летию косплея в России. Вместе с известными аниме-героями возле кинотеатра «Победа» гостей встречали Белые ходоки, Малефисента и Охотница за привидениями.

На несколько часов оживленная улица превратилась в большую фотозону. Перед зрителями в замысловатых костюмах продефилировали участники Орловского мультифандомного косплей-фестиваля и воспитанницы модельной студии «LUXE». Не прошли стороной яркое событие и орловские «Не Мстители».

Возле кинотеатра «Победа» гостей встречали Белые ходокиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каждый желающий мог сам стать супер-героем. Для самых смелых на фестивале работал бесплатный аква-грим и фотозона в стиле книги «Алиса в стране чудес».

Организаторы пообещали, что скоро орловцев ждет косплей-феерия с еще большим количеством известных героев комиксов и фильмов.

Организаторы обещают, что скоро пройдет еще один косплей-фестивальФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- 17 августа в нашем городе стартует Межрегиональный косплей фестиваль. Наших гостей и участников ждет настоящая косплей-феерия: шоу, игры, ярмарка, лекции и крутые квесты, - рассказали «КП» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU