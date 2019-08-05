Орловского заключенного нашли в Белгородской области

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-05T11:58:19+03:00

В июне месяце он не вернулся с хозработ

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Заключенного орловской колонии, который в июне месяце не вернулся с хозработ нашли в Белгородской области. Мужчину задержали в Старом Осколе.

В розыск осужденного ИК-2 города Ливны объявили в середине первого летнего месяца. Свой срок он отбывал в той колонии, которая «прославилась» на всю страну пиром на Пасху. Как тогда рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области, пропавший мужчина не был подконвойным. 16 июня он не прибыл в установленное время в колонии после проведения работ на так называемом хозяйственном дворе.

Однако свободой беглец наслаждался недолго. Сотрудники регионального УФСИН вместе с старо-оскольскими полицейскими задержали его вечером 2 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU