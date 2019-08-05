Память жертв фашизма почтили в Орле
К мемориалу на Красноармейской возложили цветы
Фото: пресс-служба администрации Орла
Изменить размер текста:
В Орле почтили память жертв фашизма. К мемориалу на братском кладбище возложили цветы в день 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
На кладбище, расположенном на Красноармейской улице, покой нашли пять тысяч человек, которых расстреляли в годы Великой Отечественной войны.
Цветы к памятнику принесли мэр и глава горадминистрации. Фото: пресс-служба администрации Орла
Сюда принесли цветы первые лица Орла, присоединились к ним общественники.
Мероприятия, приуроченные к Дню города и дню освобождения от врага, продолжаются в областной столице.
ИСТОЧНИК KP.RU