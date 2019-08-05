Память жертв фашизма почтили в Орле

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-05T11:21:04+03:00

К мемориалу на Красноармейской возложили цветы

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В Орле почтили память жертв фашизма. К мемориалу на братском кладбище возложили цветы в день 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

На кладбище, расположенном на Красноармейской улице, покой нашли пять тысяч человек, которых расстреляли в годы Великой Отечественной войны.

Цветы к памятнику принесли мэр и глава горадминистрации. Фото: пресс-служба администрации Орла

Сюда принесли цветы первые лица Орла, присоединились к ним общественники.

Мероприятия, приуроченные к Дню города и дню освобождения от врага, продолжаются в областной столице.

ИСТОЧНИК KP.RU