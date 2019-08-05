2019-08-05T10:49:38+03:00
Происшествия

Семеро пострадали в столкновении «ВАЗа» и «Сузуки» на трассе Орел-Тамбов

Отечественная легковушка вылетела на встречную полосу
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня ранним утром, 5 августа, на трассе «Орел-Тамбов» в Орловской области произошло ДТП, в котором пострадали 7 человек. Водитель на отечественной легковушке столкнулся с внедорожником.

Авария произошла в Орловском районе, время было около пяти часов. 23-летний парень на «Двенадцатой» в компании молодых людей ехал со стороны Ливен в направлении Орла. В районе седьмого километра он вылетел на встречку, где как раз шел «Сузуки», за рулем которого сидел 47-летний мужчина. Машины столкнулись.

Как сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, в результате ДТП оба водителя получили травмы, их госпитализировали. Также покалечилась 15-летняя пассажир «Сузуки» и 23-летний пассажир «ВАЗа» - им потребовалась госпитализация. Еще трое человек – мальчик-пассажир внедорожника и 20-летний и 22-летний пассажиры легковушки получили травмы, врачи оказали им всю необходимую помощь и отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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