2019-08-05T10:21:09+03:00
Звезды

Спасское-лутовиново приглашает отпраздновать яблочный спас

19 августа в усадьбе Тургенева пройдет праздник
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Музей-усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново приглашает отпраздновать яблочный спас. 19 августа здесь пройдет большой праздник.

Яблочный спас или Преображение Господня отметят ярким фольклорным праздником. Он ознаменует завершение лета.

- Пришедшие из народной жизни славянские обряды оживут в песнях, играх, хороводах и весёлых забавах. Продолжит программу концерт «О цветах на разных языках» в исполнении коллектива детской театрально-музыкальной студии национального искусства «Карнавальная Мозаика» (Москва), - сообщили «Комсомолке» в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново.

КОГДА, ГДЕ?

19 августа, 13.00

Цена билета 100 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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