Спасское-лутовиново приглашает отпраздновать яблочный спас
Музей-усадьба Тургенева в Спасском-Лутовиново приглашает отпраздновать яблочный спас. 19 августа здесь пройдет большой праздник.
Яблочный спас или Преображение Господня отметят ярким фольклорным праздником. Он ознаменует завершение лета.
- Пришедшие из народной жизни славянские обряды оживут в песнях, играх, хороводах и весёлых забавах. Продолжит программу концерт «О цветах на разных языках» в исполнении коллектива детской театрально-музыкальной студии национального искусства «Карнавальная Мозаика» (Москва), - сообщили «Комсомолке» в музее-заповеднике Спасское-Лутовиново.
КОГДА, ГДЕ?
19 августа, 13.00
Цена билета 100 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU